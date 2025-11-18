Sanidad aborda, entre otros temas, la incorporación de 702 plazas correspondientes a la tasa de reposición

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, presidió este lunes, 17 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se dio por negociado el Proyecto de Decreto de la Oferta de Empleo Público de 2025, considerando la tasa de reposición de efectivos para los sectores prioritarios con 702 plazas. En este encuentro también participó el director general de Recursos Humanos del SCS, José Ángel González.

En la reunión, celebrada en la sede del SCS en Santa Cruz de Tenerife, participaron representantes sindicales de CCOO, UGT, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermeros (CEMSATSE) e Intersindical Canaria, que son los que tienen representación en la mesa sectorial.

Aprobación de temarios

También se aprobaron temarios de los exámenes correspondientes a las especialidades de Enfermería en Salud Mental, Enfermería Pediátrica, Enfermería del Trabajo, Farmacéutico de Atención Primaria y Técnico Titulado Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y se acordó la modificación del Manual de gestión en materia de permisos del personal adscrito a las instituciones sanitarias del SCS.

En su intervención, Adasat Goya reafirmó el compromiso de la Consejería de Sanidad y del SCS con la reducción de la temporalidad en el empleo público sanitario, fomentando la estabilidad laboral, la consolidación de plantillas y la mejora continua en la calidad de la atención prestada al conjunto de la ciudadanía canaria.

Buena situación retributiva en el SCS

En la reunión de la Mesa Sectorial también se analizó el estudio de retribuciones elaborado por la Universidad de La Laguna, que acredita la buena situación en materia retributiva del SCS, en primeras posiciones y siempre por encima de la media estatal.

Además, se han presentado datos contrastados que acreditan que Canarias es receptora de profesionales sanitarios, con saldo neto favorable.

Desarrollo del proceso selectivo de estabilización

En la reunión también se abordó el estado del proceso selectivo de estabilización de las plantillas de trabajadores del SCS.

En este sentido se dio cuenta de que, en el caso del personal estatuario, 18 categorías está próxima a publicarse su nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), 67 están en proceso de petición de plazas, 12 categorías ya tienen la propuesta de nombramiento, 19 cuentan con resolución definitiva y una con resolución provisional, además de una categoría que ya ha finalizado el proceso.

Por otro lado, también se dio cuenta del desarrollo del proceso del personal laboral.

Estos datos sobre el avance del proceso de estabilización de las plantillas de personal de las instituciones sanitarias públicas del archipiélago ponen de manifiesto que en poco más de año y medio el SCS ha multiplicado por cuatro la gestión del equipo anterior en los procesos selectivos, pese a los importantes inconvenientes encontrados.

Este proceso permitirá la estabilización de las plantillas del personal estatutario y laboral del SCS que se componen más de 12.000 plazas, de las que 9.867 personas podrán acceder directamente por concurso de méritos.