Una operación secreta en una empresa de Tenerife deja al menos a 10 personas investigadas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Se desconoce el motivo del operativo de la Guardia Civil. La operación sigue abierta

Una compleja operación policial en Tenerife, en Agua García, afectó este martes a la actividad de una empresa en el norte de la isla. La Guardia Civil pidió que no salieran del edificio durante al menos una hora.

Guardia Civil en un registro. Europa Press
Una operación secreta obliga a los trabajadores de Gesplan a quedarse en su edificio / Archivo RTVC

Durante el operativo, los agentes a cargo de la operación solicitaron a los trabajadores que no salieran del edificio hasta que concluyera la intervención.

Por el momento, no han trascendido más detalles, ya que se trata de una actuación con diligencias secretas. Sin embargo, se ha desplegado un gran número de medios, incluyendo un helicóptero y numerosos agentes en este local de Tenerife.

Las diligencias son instruidas por el juez de instrucción número tres de La Laguna.

