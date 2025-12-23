CGPC y Policía Local inspeccionan vehículos de transporte para combatir irregularidades y proteger a los profesionales legales

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), junto a la Policía Local de Granadilla de Abona, desarrollaron un operativo de inspección de vehículos de transporte en los accesos al Aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía.

La acción se enmarca dentro de las actuaciones de vigilancia e inspección administrativa del transporte por carretera, planificada por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del CGPC, que depende del Grupo de Transporte.

Inspección y prevención

El operativo se centró en Granadilla de Abona, zona de alta afluencia de tránsito y actividad vinculada al transporte de viajeros. Durante la inspección, se controlaron un total de 23 vehículos para detectar intrusismo profesional y transportes irregulares.

Además, los agentes realizaron pruebas de detección de alcohol y drogas, en el marco de las actuaciones preventivas para reforzar la seguridad vial.

Como resultado, el CGPC tramitó cuatro infracciones por falta de autorización de transporte, mientras que la Policía Local detectó incumplimientos relacionados con la ITV y deficiencias en la carga, afectando la seguridad de los ocupantes.