El atleta del Tenerife CajaCanarias, Pablo Martínez, logró mejora su marca personal con 5.480 puntos, protagonizando una actuación histórica en altura

Pablo Martínez se proclama campeón de España Sub-23 en Heptathlón / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias firmó una destacada participación en el Campeonato de España Sub-23 de Short Track, celebrado el 7 y 8 de febrero en la Pista Cubierta Carmen Valero (Sabadell), con el oro nacional de Pablo Martínez como gran protagonista y varias actuaciones sólidas del resto de la expedición blanquiazul.

Título nacional y mejor marca personal

El ejercicio más sobresaliente del fin de semana llegó en el heptatlón, donde Martínez se proclamó Campeón de España Sub-23 con una puntuación total de 5.480 puntos, logrando, además, mejor marca personal. El combinero firmó una competición de altísimo nivel y dejó momentos para el recuerdo, especialmente en salto de altura, donde superó el listón en 2,22 m, mejorando en siete centímetros su anterior registro (2,15).

Se trata de la mejor marca lograda por un español en altura dentro de un heptatlón, le sitúa líder nacional del año y representa la décima mejor marca Sub-23 de todos los tiempos. Además, se quedó a tan solo un centímetro de la mínima europea (2,23) para el Campeonato de Europa Sub-23 de Birmingham 2026 el próximo mes de agosto.

Su concurso se sostuvo sobre una gran regularidad y varias actuaciones destacadas: fue primero en peso con 13,87 m (mejor marca de la temporada), primero en pértiga con 4,70 m (MMP) y también dominó la altura con los citados 2,22 m. A ello sumó un tercer puesto en longitud con 6.85 m (MMP) y una gran actuación en 60 metros vallas con 8.46 (MMP), donde terminó segundo.

Más del Tenerife Cajacanarias

En velocidad, Brian Brito compitió en 60 metros, avanzando desde la ronda de clasificación con 6.97 (segundo de su serie) hasta semifinales, donde paró el crono en 6.93. También tenía mínima Jorge Santana, que finalmente no formó parte de la expedición por lesión. Además, en el 1500, Deriman Santos firmó un tiempo de 4:13.93, quedando noveno en semifinales en una prueba de gran exigencia. En los concursos, Héctor Delgado logró un meritorio quinto puesto en longitud con un mejor salto de 7,23 m, mientras que Pape Bara fue séptimo en triple salto con 14,53 m.

En categoría femenina, Inés Castellano alcanzó las semifinales del 60 metros tras correr en 7.73 en la primera ronda y 7.79 en semifinales. María Cano, por su parte, registró 7.96 en la misma disciplina. En el 1500, Adaya Martín paró el crono en 4:53.31, quedándose a apenas tres segundos del acceso a la final.

La expedición blanquiazul cierra así su participación con un título nacional, varias marcas personales y presencia competitiva en diferentes disciplinas, consolidando el crecimiento del grupo Sub23 en el panorama nacional.