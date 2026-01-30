El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, señala que en la actualidad hay más de 2.000 viviendas en construcción en todas la islas con una inversión de más de 300 millones de euros

La vivienda es uno de los grandes temas que abordó Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en una entrevista ofrecida esta mañana al programa de Televisión Canaria Buenos Días Canarias (BDC). «Es uno de los grandes desafíos» que enfrenta el Ejecutivo que, en los dos últimos años, ha tratado de paliar con la construcción de «viviendas pública como nunca antes se ha hecho». «Se han construido más de 2.000 viviendas en todas las islas gracias a una inversión de más de 300 millones de euros», puntualizó.

Pablo Rodríguez: «El mayor desafío que tiene Canarias es su emergencia habitacional». RTVC.

El consejero, que reconoció que la emergencia habitacional «no es un asunto exclusivo de Canarias» sino que, también, atañe al conjunto del Estado y resto de Europa, indicó en que se ha hecho un esfuerzo en estos dos últimos años para «dar respuesta modificado, prácticamente, todas las reglas de la vivienda para solventar un problema que no es coyuntural sino estructural» con el objetivo puesto en que la población de Canarias tenga la «posibilidad de tener un hogar a corto plazo, sino al medio y largo plazo».

Rodríguez, en este sentido, apuntó que el déficit de oferta de vivienda es «elevado» en relación al crecimiento del número de población que aumenta a un ritmo de 20.000 a 25.000 personas anual. «Si bien en 2008 producíamos hasta 35.000 viviendas al año, en la última década no han alcanzado las 2.000». Sin embargo, esta tendencia está revirtiendo, aunque «sigue siendo insuficiente. En 2024 se incrementó el número de construcción de vivienda en 4.000, tanto en el sector público como privado y en 2025 hemos superado las 5.000 viviendas«, concretó.

El consejero hizo hincapié, además, en que para incrementar la construcción del parque habitacional es importante «agilizar las licencias» tanto para la vivienda pública como para la privada, que cuenta desde el pasado año con un decreto urgente para facilitar a los ayuntamientos la obtención de licencias urbanística.

Deducciones fiscales para alquileres

La otra cara del problema habitacional en las islas se encuentra en los precios desorbitados de los alquileres ante lo que el Gobierno de Canarias ha activado deducciones fiscales en el presupueste de este año en curso. «Existen deducciones fiscales, también existieron en 2025, para los propietarios de vivienda que pongan su vivienda en régimen de alquiler de hasta 1.200 euros«.

«Estamos movilizando todas las herramientas, todos los instrumentos posibles porque somos conscientes de que tenemos que incrementar la oferta de cara a esos propietarios y buscando fórmulas para darles esa seguridad jurídica», agregó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para, posteriormente, puntualizar que «en 2021 había un 40% más de oferta de viviendas en alquiler que actualmente», un detalla a tener en cuenta.

En esta línea, Rodríguez enfatizó la necesidad de limitar la compra de viviendas para los extranjeros que «no vayan a residir en el Archipiélago», un extremo que es posible dada la condición de Región Ultraperiférica (RUP) y del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permite que directivas y normas comunes de la Unión Europea «pueden tener excepciones en las regiones ultraperiféricas».

«El Estado se ha sumado, lo que es una buena noticia, a la propuesta del Gobierno de Canarias, ya que tendrá un impacto real teniendo en cuenta que un tercio de las viviendas la han adquirido en los últimos años extranjeros no residentes«, sentenció.

Más infraestructuras viarias

El consejero, por otro lado, se mostró satisfecho con el impulso dado estas últimas semanas a los proyectos de infraestructura viaria en distintas islas como la licitación de la GC-1, LP-2 o el tercer carril de San Isidro en Tenerife. «Se ha dado un gran impulso a la obra pública -dijo Rodríguez- con un presupuesto de licitación de unos 400 millones de euros de obra pública, algo que no tiene muchos precedentes en Canarias».

En su opinión, estas actuaciones viarias conllevan «una mejora de infraestructuras de las que llevábamos años y años hablando pero en las que no se había actuado como son la Autopista del Norte de Tenerife TF-5, a la Autopista de Gran Canaria GC-1 pero, también otras obras como puede ser en la autopista de La Palma o en Fuerteventura».

Grúas en puntos calientes

A estas nuevas obras se le sumarán otras medidas para la mejora de la movilidad como es el transporte express en las dos islas capitalinas y la ubicación de grúas para agilizar los tiempos en la retirada de vehículos accidentados o averiado en los principales puntos y no ocupen la vía durante mucho tiempo y generen retenciones», comentó Rodríguez.

«La retirada express garantizará una mayor fluidez» para lo que el Ejecutivo canario está en conversaciones con los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y para la mejorar de la movilidad de estudiantes con las dos universidades canarias -ULL Y ULPGC- para que «sean parte de la solución del problema de la movilidad», comentó.