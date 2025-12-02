Los trajes típicos protagonizan el Belén del Palacio de Carta de Santa Cruz de Tenerife que se puede visitar hasta el 6 de enero

Informa: RTVC.

Los pastores protagonizan el Belén del Palacio de Carta de Santa Cruz de Tenerife. Las figuras ataviadas con trajes típicos de Tenerife muestran un nacimiento costumbrista con sello canario.

Una decena de figuras lucen la ropa tradicional recreando escenas pasadas de la historia de las islas. A finales del siglo XIX se representaban belenes con la ropa de los pastores.

«Vestirse de Pastores»

El patio central del Palacio de Carta se ha transformado para acoger este nacimiento que se remonta al pasado de Tenerife. Figuras a tamaño real lucen las vestimentas que muchos canarios solo lucen en las romerías o bailes tradicionales.

En cada uno de las figuras se puede apreciar cada detalle de las ropas. Desde los sombreros, la manta esperancera que se llevaba en las zonas altas de las islas para protegerse de las temperaturas gélidas. En las prendas femeninas no falta la enagua, la falda o el justillo. En los hombres, también, se puede apreciar el chaleco, la faja y los sombreros.

Bajo el título «Vestirse de Pastores», ha contado con el patrocinio del Gobierno de Canarias y la colaboración del ayuntamiento capitalino. Este Belén se podrá visitar hasta el 6 de enero en el Palacio de Carta, situado en la Plaza de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.