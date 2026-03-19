El Puerto de La Luz estrena una infraestructura de 14.000 metros cuadrados con capacidad para cuatro buques simultáneos tras una inversión de 40 millones

La Autoridad Portuaria y Global Ports inauguraron oficialmente la mayor terminal de cruceros europea en Las Palmas de Gran Canaria. El recinto funciona desde el 2 de octubre para potenciar el turismo y la economía local. Esta obra posiciona al Archipiélago como un referente internacional en innovación tecnológica y eficiencia energética.

Vídeo RTVC

Global Ports invirtió 34 millones de euros en la construcción de este moderno edificio de dos plantas. La Autoridad Portuaria aportó otros 6 millones adicionales para rehabilitar todo el entorno cercano. Estas cifras demuestran el compromiso institucional con el crecimiento del sector de cruceros en las islas.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, destacó la gran calidad de los servicios ofrecidos. Santana afirmó que estas infraestructuras representan la mejor carta de presentación para los viajeros. Los pasajeros reciben ahora una magnífica impresión del destino Canarias nada más desembarcar.

La terminal ya sirve de modelo para otros puertos internacionales que desean copiar su diseño. Su amplitud permite gestionar el flujo de miles de turistas con total comodidad y rapidez. La ciudad moderniza así su imagen exterior ante las principales navieras del mundo.

Innovación y capacidad operativa

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, mostró su orgullo por este hito tan esperado. Calzada detalló que la instalación cuenta con nuevos ‘fingers’ que mejoran la experiencia del usuario. El puerto demuestra una capacidad operativa excepcional para atender la demanda actual.

La tecnología punta y la sostenibilidad definen el carácter de este nuevo espacio portuario. El crecimiento exponencial del sector exige instalaciones capaces de operar con la máxima exigencia. Las navieras internacionales apuestan decididamente por Gran Canaria gracias a estas mejoras técnicas.

El edificio nace con la vocación de abrirse totalmente a la ciudadanía de la capital. Este espacio pretende convertirse en un punto de encuentro y un referente urbano. La infraestructura une el puerto con la vida cotidiana de los residentes canarios.

Motor económico y futuro del sector

El CEO de Global Ports, Mehmet Kutman, auguró un crecimiento masivo de pasajeros en cinco años. La empresa espera superar los tres millones de cruceristas en sus terminales canarias pronto. Global Ports gestiona actualmente 35 puertos repartidos en 19 países de cuatro continentes.

La actividad de los cruceros genera nuevos puestos de trabajo y dinamiza el tejido empresarial local. Los comercios de la ciudad se benefician directamente del gasto que realizan estos visitantes. El turismo marítimo impulsa con fuerza la economía de toda la isla.

La directora Susana Gutiérrez subrayó que Las Palmas resulta fundamental para los itinerarios del Atlántico. Los proyectos en Fuerteventura y Lanzarote complementan esta red estratégica de transporte marítimo. Canarias fortalece su liderazgo como punto clave en las rutas internacionales de cruceros.