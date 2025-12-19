Esta semana han empezado a cobrar del Gobierno de Canarias las primeras compensaciones económicas a las personas cuyas fincas resultaron arrasadas por la erupción volcánica de La Palma

Pedro Afonso, Viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

Los afectados por el volcán Tajogaite han comenzado a recibir las primeras compensaciones con los 100 millones del superávit canario. El Gobierno de Canarias ha iniciado esta semana el ingreso de las primeras compensaciones económicas a las personas cuyas fincas resultaron afectadas.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha confirmado inicio de los pagos correspondientes a la primera orden firmada, que comenzó a notificarse a partir del pasado 5 de diciembre.

Unos ingresos que se están realizando conforme se completan los trámites administrativos previstos en la normativa reguladora.

Nuevas órdenes de pago

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, ha asegurado que están trabajando para firmar nuevas órdenes de pago en los próximos días con el objetivo de comprometer la totalidad de los 100 millones de euros antes de que finalice el año. Paralelamente, se seguirán realizando los abonos a medida que se vayan cumpliendo los plazos y procedimientos establecidos.

Afonso ha subrayado que el modelo de compensación económica diseñado tras la erupción volcánica como un sistema exportable a otros territorios del Estado afectados por catástrofes naturales.

Este modelo, que calificó de novedoso tanto desde el punto de vista normativo como administrativo, ha despertado el interés de ámbitos académicos y universitarios de otras comunidades autónomas.

La prioridad del Ejecutivo autonómico es dejar comprometidos los fondos antes del 31 de diciembre.

El Gobierno regional prevé continuar con la firma de órdenes de pago y con el abono progresivo de las compensaciones en los próximos días, en función de la evolución de los expedientes.