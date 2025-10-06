Los trabajadores denuncian el colapso que sufren los servicios, resultado de la política de contratación que se impone desde Madrid, según afirma CCOO

Trabajadores de Correos denuncian el colapso que sufre el servicio en la oficinas, en concreto, las del sur de Tenerife aunque esta situación afecta a toda la isla y al resto del archipiélago. Cientos los «paquetes y de notificaciones judiciales, bien caducadas o que llegan al destinatario con el tiempo justo para acudir a la administración», que esperan apilados en las oficinas para proceder a la entrega. Así lo ha denunciado Pedro Segura, secretario del Sector Postal de CCOO en Canarias.

Informa RTVC.

Trabajan con las plantillas al 50% y aseguran «no dar a basto» en el reparto de paquetes y notificaciones. Es la denuncia que hacen trabajadores de la empresa pública Correos en Canarias. Una situación que podría comprometer las campañas de Black Friday y Navidad, según alerta Pedro Segura, secretario del Sector Postal de CCOO en Canarias.

La causa de esta situación, según afirma CCOO, está en la «política de contratación que se impone desde Madrid», mientras la empresa pública, por su parte, defiende que el «servicio de paquetería está garantizado con la calidad exigida y que se están cumpliendo los compromisos de entrega en los plazos contratados».

Cientos de paquetes y notificaciones judiciales esperan ser repartidos en las oficinas de Correos de Tenerife. Las imágenes pertenecen al colapso de las oficinas de Correos del sur de Tenerife. RTVC.

No solo están afectadas las oficinas del sur de Tenerife pero, según apunta Segura, la situación se extiende a toda Canarias. «Ni siquiera estamos exigiendo que se contrate por encima de la media o refuerzos sino que cubran las vacantes estructurales», indica el secretario del Sector Postal de CCOO en Canarias.