El Parque Nacional de Timanfaya mejora la accesibilidad

El entorno volcánico del Parque Nacional de Timanfaya ha incorporado sillas adaptadas para facilitar el acceso a personas con discapacidad severa
El Parque Nacional de Timanfaya ha mejorado su accesibilidad con la incorporación de sillas adaptadas. Las personas con discapacidad severa se podrán desplazar con la ayuda de un monitor por cualquier rincón de este entorno volcánico.
Este espacio cuenta con precedentes en la Cueva de los Verdes y otros entornos de la isla. En los próximos días se pondrán estas sillas adaptadas en otros centros turísticos y culturales de Lanzarote.
Satisfacción de los usuarios
Algunos visitantes han probado este nuevo sistema de movilidad por Timanfaya. Los usuarios han manifestado su satisfacción al ver por primera vez este entorno sin barreras. Para ellos, durante esta primera visita con esta silla, ha sido «una sensación indescriptible y que me emociono».
Las sillas adaptadas se han puesto a disposición de las personas con discapacidad severa. En este proyecto participan voluntarios de Cruz Roja que son los que mueven las sillas por el paisaje volcánico. Una iniciativa puesta en marcha por el Cabildo de Lanzarote.
La primera institución insular favorecerá la incorporación de este tipo de vehículo adaptado a todos los centros turísticos de la isla.