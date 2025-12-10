Partido benéfico del CD Peña de la Amistad de Fuerteventura

El Club Deportivo Peña de la Amistad celebra el próximo 23 de diciembre un partido para recaudar juguetes para el Día de Reyes

Presentación del partido benéfico del Club Deportivo Peña de la Amistad el próximo 23 de diciembre en el Estadio Municipal de los Pozos.

El Club Deportivo Peña de la Amistad celebra el próximo 23 de diciembre el partido benéfico para recaudar juguetes para el Día de Reyes.

En el encuentro solidario participarán el CD Peña de la Amistad Femenino y Viejas Glorias del CD Corralejo. La ong Kilómetros de Sonrisas colaborarán en este este evento para que todos los niños y niñas de Fuerteventura tengan su juguete el 6 de enero.

Los puntos de recogida son Deportes Coka (horario comercial), en el Club Deportivo Peña de La Amistad, y el mismo día del evento a partir de las 17.30 horas.

Reconocimiento del Club Deportivo Peña de la Amistad

E partido se disputará en el Estadio Municipal de los Pozos a partir de las 19 horas. Durante la presentación del evento solidario, el club deportivo ha reconocido a figuras claves por su trayectoria como, Emilio Sarabia, Manuel Vega y Carlos Romero.

La insignia de oro la han recibido además José Sarmiento Valles, por su contribución al CD Peña de la Amistad.