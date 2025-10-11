Los populares de El Hierro ofrecen un pacto al grupo de gobierno tras la ruptura del PSOE con Asamblea Herreña

Informa: Eduardo Pulido.

El Cabildo de El Hierro podría dar un giro político tras el anuncio del Partido Popular de ofrecerse a gobernar con el PSOE.

Presidente del PP en El Hierro, Juan Manuel García.

El presidente del Partido Popular en El Hierro, Juan Manuel García, ha trasladado su predisposición a gobernar conjuntamente. García ha afirmado que la isla «tiene muchos problemas y no quieren que el barco se hunda».

El Partido Popular ofrece un pacto al PSOE e Izquierda Unida-Reunir para gobernar en El Hierro.

El pasado 3 de octubre, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpido Armas, destituyó dos consejeros de Asamblea Herreña quedando en minoría. Un anuncio que llegó tras el voto en contra de AH a una moción del PSOE e IUC y Reunir sobre la modificación de la estructura de gobierno.

Partidos en el Cabildo insular

Los partidos con representación en el gobierno insular son Agrupación Herreña Independiente (4), Asamblea Herreña (3), PSOE (3), Partido Popular (2) e IU -Reunir Canarias (1).

Alpido Armas ha brindado la mano a otras fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad. En estos momentos el Partido Popular parece ser la opción si quiere continuar con la presidencia del Cabildo.

La próxima semana se reunirán representantes del PSOE y del Partido Popular para negociar posibles acuerdos en el ejecutivo insular.