Una nueva pieza conectará el ascensor y la escalera de acceso hacia el intercambiador. Ahora solo restarían tres piezas para la finalización de la pasarela

La pasarela peatonal de Padre Anchieta entra en su fase final con la instalación de una de las piezas más complicadas

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, ha instalado la pieza número 22. Cuenta con 25 metros de longitud y 50 toneladas de peso. Se trata de la pieza que conecta el ascensor con la pasarela y la escalera de acceso hacia el intercambiador. Tan solo restarían tres piezas para la finalización de la pasarela peatonal.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó que «la obra va avanzando y, con la instalación de hoy, culminamos el tramo final de la pasarela. Según el consejero, la pieza era de grandes dimensiones, por lo que la instalación ha sido complicada desde el punto de vista técnico».

Con una inversión de 12 millones de euros, esta infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta. A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna, quienes actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales.

Accesibilidad universal y diseño innovador

El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta se ha proyectado en colaboración con SINPROMI. Incorpora rampas accesibles, pasamanos dobles, barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, reforzando la movilidad inclusiva en uno de los entornos más transitados de Tenerife.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno urbano: nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y dirigida por el ingenieroJosé Romo, la pasarela combina funcionalidad, estética y sostenibilidad. Tiene premios en foros especializados y ha recibido reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.