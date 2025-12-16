Turismo LPA organiza dos rutas históricas que ponen en valor belenes, tradiciones y el mestizaje cultural de las fiestas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsa dos paseos guiados sobre la historia y las singularidades de la Navidad en la ciudad. La iniciativa parte de la sociedad municipal Turismo LPA y se celebrará en diciembre y enero.

Las Palmas de Gran Canaria ofrece paseos guiados para descubrir la Navidad y los Reyes Magos | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los recorridos buscan interpretar y poner en valor la tradición, su evolución y su vínculo con culturas históricas asentadas en la capital. La propuesta se dirige tanto a residentes como a visitantes interesados en el patrimonio festivo.

Los paseos se ofrecerán en español e inglés y requieren inscripción previa. Las personas interesadas podrán apuntarse en las cuatro oficinas de información turística de la ciudad. Estas oficinas se sitúan en el Paseo de Las Canteras, en la Plaza de Saulo Torón y la Plaza Alcalde Ortíz Wiott. También en el Parque San Telmo y en la Plaza Hurtado de Mendoza.

Dos rutas para acercarse a la tradición del belén y el regalo

La primera ruta, titulada ‘Belenes y tradiciones canarias en Navidad’, se celebrará el sábado 20 de diciembre. El recorrido tendrá lugar entre las 10:30 y las 13:00 horas por Triana y Vegueta. La actividad permitirá conocer el origen y significado del belén y su arraigo en la cultura local. El itinerario abordará la evolución de estas tradiciones en el corazón histórico de la ciudad.

La segunda ruta se desarrollará el viernes 2 de enero de 2026, entre las 10:30 y las 13:30 horas.

Bajo el título ‘Los Reyes Magos, la tradición del regalo’, discurrirá por la zona Puerto–Canteras. El paseo analizará cómo distintas culturas han interpretado la figura de los Reyes Magos en las islas.

La ruta destacará la diversidad cultural que ha marcado estas celebraciones.

Ambas propuestas incluirán una degustación de productos navideños. Las rutas cuentan con aforo limitado, están recomendadas para mayores de 16 años y estarán guiadas por personal oficial.