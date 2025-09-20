Pastora Soler repasa sus grandes éxitos en Tenerife

Pastora Soler actúa en Tenerife este domingo en la última parada de su gira por Canarias, en la que celebra sus 30 años de carrera

Pastora Soler actuará este domingo en Tenerife en la que es la última parada en Canarias con su gira ‘Rosas y Espinas – 30 Años’. La cita será a partir de las 19:00 horas, en el Auditorio Adán Martín.

Desde sus clásicos ‘Dámelo ya’, ‘La mala costumbre’ a ‘Quédate conmigo’, a temas de su último álbum ’30’ (2024), Soler repasará sus tres décadas sobre el escenario.

Pastora Soler actuará en Tenerife. – Ricardo Rubio – Europa Press – Archivo

Pastora Soler

Pastora Soler (1978), natural de Coria del Río, Sevilla, es uno de los rostros más reconocidos de la industria musical española de las últimas décadas. Su pasión por la música comenzó desde una edad muy temprana cantando copla. En estas tres décadas de carrera musical ha compartido proyectos musicales con Raphael, Malú, Vanesa Martín o David Bisbal, entre otros referentes de nuestro país.

A pesar de lanzar su primer disco ‘Nuestras coplas’ en 1994, fue con su tercer álbum ‘Fuente de luna’ (1999) cuando dio el verdadero salto al panorama musical español.

En la década de los 2000 consolidó su imagen como artista, inconfundible por su cabellera pelirroja, talento vocal y presencia bajo los focos. Consiguió un disco de oro con su álbum homónimo (2005) y recibió múltiples premios, entre ellos, el Dial.

Desde entonces ha obtenido el Premio Senado Mujer 2008 o el Premio de la Música ese mismo año.

También destaca su paso por televisión, ya que fue la representante de España en Eurovisión en el año 2011, con el tema ‘Quédate conmigo’. Obtuvo la décima posición entre un total de 26 países participantes. Posteriormente, colaboró como jurado del programa de talentos musicales ‘Número Uno’ (2013) y fue invitada de ‘Tu Cara me Suena’ (2024), donde imitó a Lady Gaga.

Tras superar problemas de salud que le habían impedido actuar con normalidad, regresó a los escenarios en 2017. Lo hizo con nuevos lanzamientos y su álbum ‘La calma’. Con él alcanzó su primer número 1 de ventas a nivel nacional. Luego, llegaron ‘Sentir’ (2019) y ‘Libra’ (2022).