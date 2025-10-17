Rescatan a 37 personas de una neumática al sureste de Fuerteventura

La embarcación fue detectada por el SIVE a 17 kilómetros al sureste de Fuerteventura con 37 personas a bordo

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 37 personas de origen magrebí de una neumática detectada por el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil), cuando navegaba a 16,6 kilómetros al sureste de Fuerteventura, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

La zódiac fue detectada en esa posición a las 23.55 horas.

La Salvamar Izar partió a su encuentro y su tripulación logró rescatar a todos los ocupantes de esta embarcación: 34 hombres y tres mujeres.

Su desembarco en el muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, culminó a las 01.00 horas. No fue preciso realizar evacuaciones a centros sanitarios porque estas personas presentaban buen estado de salud.