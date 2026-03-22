El veterano base australiano, Patty Mills, deslumbra en su estreno con La Laguna Tenerife, firmando 24 puntos y el mejor debut aurinegro del siglo

Patty Mills firma el mejor debut de un jugador del Canarias en este siglo / La Laguna Tenerife

El base australiano Patty Mills logró ante el Unicaja el mejor debut de un fichaje de La Laguna Tenerife en este siglo tras anotar 24 puntos y por encima de los estrenos de jugadores como Gio Shermadini y Marcelinho Huertas.

Llegar y encajar «como anillo al dedo», como definía el entrenador que lo sufrió este sábado, Ibon Navarro, minutos después de la victoria contundente del Tenerife ante los malagueños en el Martín Carpena, donde Mills sobresalió con una actuación estelar.

Un debut arrollador

El internacional australiano, a sus 37 años, causó un impacto inmediato desde que entró a 2:42 del final del primer cuarto. Jugando de escolta cuando coincidía Marcelinho Huertas, su primer tiro ya fue a la diana con un dos más uno.

El australiano ya se fue al descanso siendo el mejor del partido, con doce puntos en nueve minutos disputados. Terminó con 24 puntos, con 4/6 en triples, 8/8 en tiros libres, dos asistencias y una recuperación en 22 minutos en cancha.

Ningún jugador aurinegro había alcanzado estos números anotadores en este siglo, ni siquiera el dúo legendario de Gio Shermadini y Marcelinho Huertas, que debutaron en el 2019 con 23 y 21 puntos, respectivamente, o los 23 puntos de Bruno Fitipaldo en el 2020.

La apuesta de Txus

El entrenador de La Laguna, Txus Vidorreta, se guardó la carta de Mills en la previa del partido, diciendo que «iba a viajar a Málaga», pero «no tenía muchas opciones de jugar». Sin embargo, tras el último entrenamiento, tuvo una conversación con Mills que cambió sus planes iniciales.

«Llegó el lunes, entrenó en Italia primero y decidimos que debutara el otro día en BCL porque era como un amistoso, para que cogiera sensaciones. Tras unos días largos, y todo lo que él había tenido que hacer para llegar a Tenerife en avión, nos resultaba un poco complejo que llegara a este partido, uno de los más exigentes del año», explicó Vidorreta en el pospartido.

«Cuando se trata de un jugador de este nivel, lo que hay que hacer es hablar con él y eso hicimos, después del entrenamiento del viernes. Él estaba convencido de que podía aportar y ha hecho un partido extraordinario», subrayó el técnico.

«Conozco a Txus. En el momento en que dijo en la previa que Patty Mills no iba a jugar, ahí supe que jugaba seguro», bromeaba Ibon Navarro en rueda de prensa, consciente de que su homólogo en el Tenerife jugó al despiste con el australiano.

Currículum de campeón

Mills, campeón de la NBA en 2014, con 1.020 partidos en la liga norteamericana y cinco Juegos Olímpicos a sus espaldas, ha llegado a Tenerife con afán de aportar experiencia, liderazgo y mucho talento anotador.