Paula Santos, la fuerza que impulsa el powerlifting español y que buscará «al menos» una medalla de plata en el Europeo Júnior

Paula Santos buscará una medalla en el Europeo Júnior de Powerlifting / Instagram Paula Santos

El powerlifting crece en España y lo hace de la mano de talentos como la grancanaria Paula Santos, quien afronta el Campeonato de Europa Júnior de Powerlifting en Lituania, con la idea de hacer historia y sumar, «al menos», una medalla de plata en la categoría de menos de 47 kilogramos.

Un deporte aún “invisible”

Es un crecimiento que no va aparejado a la profesionalización de una disciplina que en España todavía no es considerada un deporte, por lo que no posee federación y dificulta su práctica al más alto nivel: «Es complicado que a corto plazo se convierta oficialmente en un deporte».

«Lógicamente te desanima y te limita acudir a algunos campeonatos a los que tienes ganas de ir y capacidad a nivel deportivo para competir. Sin embargo, a nivel económico no te lo puedes permitir«, admite la joven deportista en una entrevista con EFE.

Para los campeonatos de Europa y del Mundo, los propios deportistas deben costearse sus participaciones, vuelos y estancias, a excepción de unas becas que llegan a escasos atletas y «no dan para cubrir todos los gastos».

El no reconocimiento como deporte también impide el acceso a las ayudas a deportistas individuales del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre la ilusión y la presión

Pese a todo, la ilusión de Santos permanece intacta y se encuentra en Lituania para competir este martes por conseguir su primera medalla europea, un resultado para el que no se pone «mucha presión», pero contra el que sí luchará «lo máximo posible».

El camino de Paula Santos en el powerlifting ha sido corto pero intenso. La grancanaria fue campeona nacional subjúnior en 2023 y campeona nacional júnior en 2024 y 2025, un ascenso meteórico que la consagró como una de las promesas de la disciplina, pero que cargó su mochila de «muchísima presión» y autoexigencia.

«En mi primer nacional lo pasé muy mal a nivel mental porque no me veía capaz de lograr todo lo que acabé logrando en tan poco tiempo. Al ver que podía ganar todo me metí mucha presión para intentar lograr lo máximo posible. Gané todo lo que se podía ganar y no me sentí satisfecha. Luego intenté cambiar la mentalidad para disfrutar mucho más de las competiciones», reflexiona.

En este sentido, esa presión por seguir en lo más alto desembocó en sentir «como una obligación» los éxitos y provocó que «no disfrutara el proceso, el momento de competir y la celebración». No solo existe sacrificio mental, también está en «seguir la nutrición a rajatabla» para dar el peso y los «duros» recortes necesarios para competir.

Descubrió su talento por casualidad

«En mi trabajo hago clases dirigidas de baile, ‘spinning’ o fuerza y me choca un poco a la hora de luego entrenar fuerte y mantener el rendimiento al cien por cien. No puedes dejar que el powerlifting sea toda tu vida, pero sí es verdad que a pocas semanas de competir tienes que implicarte al máximo para que haya el menor margen de error«, cuenta Santos.

El powerlifting, que aglutina los ejercicios de press de banca, sentadilla y peso muerto, llegó de rebote a la vida de la joven canaria. Tras practicar calistenia en el parque Juan Pablo II de Las Palmas de Gran Canaria, se apuntó al gimnasio y le asignaron una rutina con los tres movimientos mencionados, y Santos vio «que levantaba kilos y tenía buenas marcas desde un primer momento».

Cuando le sugirieron que compitiera, miró los récords de España y «estaba muy cerca de todos», por lo que sumergió en una competición en la que debutó con victoria y se enamoró de una disciplina en la que busca ampliar su recorrido en el Europeo de Lituania.

De récord en récord

La progresión de Paula Santos es de tal magnitud que posee los récord de España júnior en sentadilla (123 kilos), press de banca (77,5 kilos) y peso muerto (150,5 kilos), además de la mejor marca Open del press de banca. Un acumulado de 351 kilos totales que la sitúa también como la mejor ‘powerlifter’ de España en menos de 47 kilogramos.

Para marzo de 2026 tiene sobre la mesa una invitación para el Campeonato de Europa Open de Powerlifting, donde intentará obtener un buen resultado y proseguir con su deseo de mejorar sus marcas cada año.

Más allá del Campeonato de Europa de Lituania, Paula Santos asegura que su idea es continuar en la categoría de menos de 47 kilos «y lograr lo máximo posible a nivel internacional y nacional» durante su etapa júnior, hasta los 23 años, para luego dar el salto a menos de 52 para la siguiente etapa de una carrera que promete alegrías al powerlifting español.