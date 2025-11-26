Un peatón de 40 años ha sido atropellado por un motorista en Arona y trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Un peatón ha sido atropellado por un motorista en el municipio de Arona. Ocurrió cuando bajaba de una guagua en una parada de guaguas situada cerca de la rotonda de Guaza. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario lo asistió en el lugar.

En una primera valoración, los profesionales médicos, han determinado la gravedad de las heridas al sufrir traumatismo craneoencefálico.

El accidentado de 40 años ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria.

Atropello en una parada de guaguas

El 112 activó inmediatamente al personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario. Hasta el lugar del accidente se trasladaron dos ambulancias, una medicalizada y otra con soporte vital básico.

Según la información del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES, el motorista de 35 años precisó asistencia sanitaria por heridas de carácter moderado. Los sanitarios lo inmovilizaron en el lugar y fue trasladado al Hospital del Sur.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente que se produjo en una parada de guaguas de la carretera TF-66, en el municipio de Arona.

Por su parte, el Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife colaboró en el dispositivo para garantizar la seguridad del tráfico en la zona.