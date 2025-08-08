Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables

La Policía halla seis perros fallecidos en un contenedor de residuos en Telde. Imagen cedida por el ayuntamiento de Telde

La Policía Local de Telde halla seis perros fallecidos en un contenedor de residuos.

Los agentes recibieron este jueves una llamada telefónica alertando de la presencia de varios cadáveres de perros en el interior de un contenedor de residuos sólidos, situado en la vía GC-80, a la altura de la zona de El Palmitar, en Gran Canaria.

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla policial que, una vez en la zona, detectó un fuerte hedor que confirmaba la veracidad de la alerta. Al aproximarse los agentes y abrir el contenedor, comprobaron la existencia de varios perros envueltos en bolsas de plástico, sin poder precisar en un primer momento el número exacto de cadáveres.

Los animales tenían lesiones visibles

Posteriormente, se personó en el lugar la veterinaria responsable del albergue municipal de Telde quien, en compañía de los agentes, realizó una primera inspección ocular, procediendo a la extracción de los cadáveres para su valoración inicial y la toma de muestras pertinentes que permitan identificar a los animales y, en su caso, a sus propietarios.

Durante la intervención, se documentó la actuación mediante reportaje fotográfico y se inspeccionaron posibles indicios sobre las causas de la muerte. Finalmente, se localizó un total de seis perros adultos de raza catalogada como Potencialmente Peligrosa (PPP), con un peso aproximado de entre 20 y 25 kilos cada uno, presentando lesiones visibles. Según la primera valoración veterinaria, los animales llevaban más de 24 horas muertos.

Concluida la inspección, se procedió al retiro de los cadáveres, con el fin de continuar con la investigación, dado que, debido a las altas temperaturas, el hedor que desprendían afectaba a los vecinos y representaba un potencial riesgo para la salud pública.

El contenedor se encuentra en la vía GC-80, a la altura de la zona de El Palmitar. Imagen cedida por el ayuntamiento de Telde

Investigación y colaboración ciudadana

La Policía Local y la Concejalía de Protección y Bienestar Animal trabajan de forma conjunta para intentar localizar al autor o autores de esta masacre. Así, se han iniciado las diligencias oportunas, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables, y se ha iniciado una coordinación con la patrulla del SEPRONA, del puesto principal de la Guardia Civil de San Mateo, que trabaja también en la investigación.

Se hace un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier persona que pueda aportar información útil se ponga en contacto con la Policía Local de Telde a través del teléfono 928 13 90 60 o del correo electrónico policialocal@telde.es.