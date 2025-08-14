Persisten los cortes de agua en el norte de Fuerteventura

El Cabildo insular asegura que el problema en la red de abastecimiento está casi resuelto

Vecinos de varias localidades del norte de Fuerteventura llevan días enfrentándose a cortes de agua que han afectado gravemente su día a día. Las zonas más perjudicadas han sido Majanicho, Lajares, El Roque, Villaverde y El Cotillo, donde aún este jueves persisten los problemas en el suministro.

El origen de esta situación se encuentra en una avería registrada en Villaverde, que acabó afectando al sistema de transporte y distribución del agua en toda la red del norte de la isla. Aunque desde el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura aseguran que la incidencia principal ya está prácticamente solucionada, los efectos aún se dejan sentir.

Trabajos en El Cotillo

«Se está todavía normalizando, pero en principio esa gran incidencia que teníamos parece solucionada«, declaró Adargoma Hernández, consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura. El responsable insular explicó que las redes de abastecimiento cubren grandes distancias, y «muchas veces cualquier incidencia o avería puede provocar esto».

Mientras, en la mayoría de las localidades afectadas el servicio comenzó a restablecerse este miércoles, en El Cotillo los trabajos continúan este jueves. La urgencia por resolver las incidencias en esta zona se ve acentuada por la proximidad de las fiestas en honor a la Virgen del Buen Viaje, una celebración de gran arraigo local.

Imagen de El Cotillo / Archivo RTVC

Además, el Consorcio anunció un nuevo corte programado a finales de mes. Este se realizará con el fin de vaciar el depósito de Lajares para conectar una nueva red, dentro del marco de las obras de emergencia que buscan mejorar de forma estructural el abastecimiento hídrico en el municipio de La Oliva.

Desde las instituciones se pide paciencia a los vecinos, asegurando que estas intervenciones buscan garantizar un suministro más estable y eficiente a medio plazo. Mientras tanto, muchos residentes esperan que las mejoras se traduzcan en soluciones duraderas.