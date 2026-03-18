Canarias refuerza el apoyo económico al campo de Fuerteventura

Los productores majoreros recibirán 2,26 millones de euros para garantizar la viabilidad de sus explotaciones agrarias

El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno canario coordinaron medidas de apoyo para el sector primario insular. La reunión busca paliar los sobrecostes de producción derivados de la crisis internacional en Oriente Medio. Las instituciones garantizan así la competitividad de agricultores y ganaderos frente a las limitaciones de la ultraperiferia.

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El Ejecutivo autonómico aumentó la dotación económica de las ayudas agroambientales del PEPAC hasta los 7,9 millones de euros. Los productores de Fuerteventura percibirán un total de 2,26 millones de euros durante el presente ejercicio. Esta inyección financiera asegura que ningún solicitante con requisitos cumplidos quede fuera de la convocatoria.

Incremento en las ayudas directas

La mejora presupuestaria permite duplicar la cuantía media que recibe cada uno de los 104 beneficiarios de la isla. El importe medio por persona sube de los 11.098 euros anteriores hasta alcanzar los 21.746 euros. Estas subvenciones respaldan la producción integrada, la apicultura y la conservación de razas ganaderas autóctonas.

El plan también financia la lucha contra la erosión mediante sistemas tradicionales como las gavias o los muretes. Las ayudas protegen variedades vegetales locales en riesgo de desaparición y fomentan el mantenimiento de pastos. El presupuesto total para Canarias en este periodo de cinco años asciende a 39,8 millones.

Modernización del regadío agrícola

Ambas administraciones informaron sobre el proyecto de modernización del agua de regadío en la zona centro-sur. La obra beneficiará directamente a 289 regantes y actuará sobre una superficie de 152 hectáreas de cultivo. El Ejecutivo canario invertirá un total de 9,25 millones de euros en estas infraestructuras hidráulicas.

La empresa Tragsa ya tiene el encargo de ejecutar la primera fase por un valor de 5,9 millones. Las autoridades prevén firmar próximamente el acta de replanteo para iniciar los trabajos de forma inmediata. Además, el sector cuenta ya con una nueva desaladora de 1,6 millones de euros para riego.

Esta planta anexa a la red dispone de una capacidad de producción de 2.500 metros cúbicos diarios. La infraestructura está a disposición del Cabildo para mejorar el suministro de agua en las explotaciones agrícolas. El compromiso institucional pretende asegurar el recurso hídrico ante la escasez y los altos costes.

Defensa del sector ante Europa

Lola García y Narvay Quintero analizaron la propuesta europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El Gobierno canario defiende un tratamiento diferenciado para las Regiones Ultraperiféricas en los próximos presupuestos comunitarios. La estrategia busca blindar instrumentos esenciales para el desarrollo económico y social del archipiélago.

Las instituciones solicitan una revisión al alza de la ficha financiera del POSEI debido al aumento de costes. Los informes técnicos avalados por la Comisión Europea constatan un incremento del 40 % en los gastos de producción. Canarias exige compensar la desventaja competitiva que genera la lejanía y la fragmentación territorial.

Finalmente, los representantes municipales y los dirigentes insulares abordaron los preparativos de la feria FEAGA 2026. El evento sectorial tendrá lugar del 16 al 19 de abril en Pozo Negro. Esta cita anual servirá de escaparate para mostrar la pujanza del sector primario de Fuerteventura.