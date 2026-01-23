Pierre Pelos, habló en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra Valencia Basket y destaca, como aspecto fundamental, el juego colectivo para conseguir el triunfo

Pierre Pelos pide «jugar como equipo» ante el Valencia Basket / Dreamland Gran Canaria

El ala-pívot del Dreamland Gran Canaria Pierre Pelos considera como aspecto fundamental «jugar como equipo» para tener posibilidades de vencer el próximo domingo al Valencia Basket, segundo clasificado en la Liga Endesa, al que recibirán en el Gran Canaria Arena en la decimoséptima jornada, última de la primera vuelta.

La crisis de resultados del conjunto entrenado por Jaka Lakovic ha pasado factura en la clasificación, con la ausencia de la próxima edición de la Copa del Rey, de la que precisamente será anfitrión el conjunto ‘taronja’.

Un rival difícil

«Va a ser un partido difícil, debemos estar preparados mental y físicamente porque van a correr y nos van a presionar, pero hay que aceptarlo devolverles golpe por golpe para conseguir la victoria», ha destacado el jugador francés.

Pelos propone «mover mucho más el balón, jugar más como equipo, porque nuestra principal fortaleza reside en el colectivo», y no esconde que ese aspecto «es lo que más nos ha faltado en los últimos partidos».

Pide el apoyo de la afición

El ala-pívot del equipo amarillo solicita el apoyo del público, aunque reconoce que en la actual situación «es un poco complicado», pero necesitan su aliento «en partidos difíciles» como el que afrontarán el domingo ante el equipo dirigido por Pedro Martínez, exentrenador del Gran Canaria.