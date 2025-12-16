La ministra de Educación cierra etapa en el Ejecutivo y se vuelca en su candidatura a la Presidencia aragonesa

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció que este martes pone fin a su etapa en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La dirigente socialista iniciará de inmediato su dedicación plena como candidata a la Presidencia de Aragón.

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa en Zaragoza | EFE / Javier Belver

Alegría comunicó su decisión a través de las redes sociales con un mensaje personal. “Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España”, escribió en su publicación.

Balance de una etapa en el Ejecutivo

La ministra definió su paso por el Gobierno como una experiencia intensa y positiva. “Qué enorme privilegio y qué enorme orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la formación profesional y el deporte”, afirmó.

Alegría subrayó que ha sido muy feliz durante esta etapa, pero considera llegado el momento del relevo. Explicó que ahora comienza su “camino más emocionante”, vinculado a su tierra.

Regreso político a Aragón

La dirigente socialista confirmó su vuelta a la comunidad aragonesa. “Vuelvo a mi casa, a Aragón”, señaló en su mensaje público.

Aseguró que afronta esta nueva etapa con “todas las ganas y la fuerza”. Su objetivo, explicó, pasa por trabajar en la mejora social, económica y de derechos en la comunidad.

Última comparecencia y relevo en la portavocía

Alegría ofrecerá este martes su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno. Lo hará tras la reunión del Consejo de Ministros, antes de abandonar oficialmente el cargo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que será sustituida por una mujer. Lo comunicó en una conversación informal con periodistas durante la recepción navideña en Moncloa. Sánchez no concretó el nombre de la futura portavoz ni precisó cuándo hará efectivo el nombramiento dentro del Ejecutivo.