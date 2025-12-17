El objetivo es recuperar la vegetación potencial de este espacio natural

La campaña de plantación de 400 ejemplares de especies termófilas en el Monte de las Mesas comenzó este miércoles a iniciativa de la Fundación Santa Cruz Sostenible, el Cabildo de Tenerife y la Fundación Moeve, con el asesoramiento científico de la Universidad de La Laguna.

Inicia la plantación de 400 ejemplares de especies termófilas en el Monte de las Mesas/ Archivo RTVC

El objetivo de la campaña es recuperar la vegetación potencial de este espacio natural integrado en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. Las especies se seleccionaron siguiendo criterios científicos y ecológicos, en el marco del convenio de colaboración firmado entre las partes

Diversos ciclos y escuelas

En las labores de plantación y gestión ambiental participarán entre este miércoles y jueves unos 200 alumnos de diversas entidades educativas y sociales.

Entre ellas figuran los ciclos de Formación de Jardinería y Floristería y de Educación y Control Ambiental del IES San Matías, el Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del IES Sobradillo, así como los PFAE (Formación en Alternancia con el Empleo) GJ La Matanza+Ambiental y el de la Fundación Canaria El Buen Samaritano.

También colaboran alumnos del CEIP María Rosa Alonso y del IES Alcalde Bernabé, así como personal vinculado a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

Preservar la biodiversidad

El proyecto “Renatura Monte de Las Mesas” se complementa con numerosas actividades de voluntariado y sensibilización ambiental, y cuenta con la implicación continua de voluntarios de Montañeros de Nivaria y de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recalcó que con esta iniciativa refuerzan «nuestro compromiso con la protección del patrimonio natural y la educación ambiental, implicando a la ciudadanía y, especialmente, a los más jóvenes en la conservación de espacios tan singulares como el Monte de Las Mesas».

Por otro lado, el primer teniente de alcalde, vicepresidente de la Fundación Santa Cruz Sostenible y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, indica por su partes que «restaurar la vegetación autóctona es clave para preservar la biodiversidad de este espacio y garantizar su futuro».