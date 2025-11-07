La caída de la producción ha sido cercana al 12 % y el incremento en precios se notó especialmente en verano

Los vientos cálidos que afectaron al cultivo de plátano de Canarias a final de 2024 han derivado en una caída de la producción en torno al 12 % y, por ende, un alza en los precios que, según los expertos, se mantendrá toda la campaña.

El plátano enfrenta precios más altos tras perder producción / Archivo RTVC

A falta de dos meses para su final, el pico de precios se notó especialmente durante el verano, donde se registró hasta un 220 % de incremento de precios en los lineales, de acuerdo a los datos del propio sector.

Vientos cálidos y otras demandas

Durante el primer semestre del año, la producción de plátano de Canarias cayó unos 20 millones de kilos respecto a la campaña inicial, aunque los productores esperan que esa cifra se eleve una vez finalice el año hasta los 40 millones, precisó Sergio Cáceres, gerente de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), a EFE.

La causa, según las fuentes consultadas, fue el viento cálido que registraron las islas a final de 2024. De acuerdo a Agroseguro, esta incidencia climática causó daños de casi 10 millones de euros en explotaciones agrícolas, principalmente en cultivo de plátanos.

En este contexto, la falta de producto respecto a la demanda afectó en el incremento de precio, en especial durante la primera parte del año.

La producción de plátano de Canarias cayó unos 20 millones de kilos respecto a la campaña inicial / Archivo RTVC

El denominado «precio en verde» (precio de venta de las organizaciones de productores en la península) se ha movido en una media en torno a 1,5 euros/kilo, mientras que el precio de venta al público estuvo «cerca» de los 3 euros/kilo, precisó Cáceres.

«Hablamos de una diferencia de alrededor del 120 %«, anotó Cáceres, aunque los meses de verano llegó a ser mayor: «Se salió mucho de la media, con una diferencia de hasta el 220 %«, de acuerdo a sus datos.

Además, la entrada en el mercado de otras frutas durante los meses de julio y agosto redujo la demanda de plátano.

La tendencia alcista se ha mantenido después del periodo estival, en octubre el precio al consumidor se ha situado en unos 2,55 euros/kilo siendo la diferencia entre el precio de las organizaciones de productores y el de venta al público de entre el 68 % y el 70 %.

Archivo RTVC

Datos oficiales

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), correspondientes al avance de mayo, cifraron en unas 417.596 toneladas la producción de plátano.

En cuanto al comercio, los datos oficiales muestran un descenso de los envíos de plátano del 22 % respecto a la campaña anterior, con 53.157 toneladas. Según el Ministerio, esto se debe a una menor oferta ante las «inclemencias» meteorológicas, mientras las importaciones han subido en un 7,6 %, respecto al 2024, con 257.170 toneladas.

El precio del plátano ha mantenido una tendencia alcista todo el año; los últimos datos del Ministerio lo sitúan en 1 euro/kilo en origen en la semana 48 del año, mientras que en el mismo periodo del año anterior su precio en origen era de 0,38 euros/kilo.