La Concejalía de Urbanismo aprueba la reforma integral de tres complejos alojativos en Maspalomas Costa Canaria, lo que refuerza la competitividad turística y la creación de empleo

Las reformas aprobadas en Playa del Inglés modernizarán tres complejos alojativos y contribuirán a reforzar la competitividad turística de Maspalomas Costa Canaria / AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado tres licencias de renovación en Playa del Inglés, con una inversión conjunta de 5,2 millones de euros, destinadas a modernizar y reposicionar tres complejos alojativos de una de las principales zonas turísticas de Canarias.

Las actuaciones permitirán mejorar habitaciones, fachadas y zonas comunes, lo que supondrá un salto de calidad en la oferta alojativa del destino. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC), destacó que las reformas “se han tramitado con agilidad para que los promotores puedan ejecutar cuanto antes unas inversiones que mejoran la imagen y la calidad de nuestra planta alojativa”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que “cada licencia que aprobamos es un paso más en la modernización de Maspalomas Costa Canaria. También, estas inversiones privadas son sinónimo de empleo, competitividad y futuro para el municipio”.

Además, el área de Urbanismo acumula en los dos primeros años de mandato más de 210 licencias de obra mayor, que han movilizado más de 220 millones de euros en inversión y generado unos 3.000 empleos en la construcción. Entre los proyectos desbloqueados figuran la modernización del Hotel Rondo, el Beach Club, los Apartamentos Jardín del Sol o el complejo extrahotelero Bahía Feliz.

Los proyectos aprobados