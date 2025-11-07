Plazos, municipios y cómo acceder a las 180 plazas de policía local en Canarias

Desde el próximo lunes y hasta el 5 de diciembre, queda abierto el plazo para presentarse a 180 plazas de Policía Local en 30 municipios de Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la tercera convocatoria unificada de Policías Locales de Canarias, informa la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

El proceso permanecerá abierto desde el lunes 10 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2025, ambos inclusive, cumpliendo con los 20 días hábiles, tal y como establece el BOE, se indica en un comunicado.

180 plazas en 30 municipios

En total, se convocan 180 plazas de 30 ayuntamientos del archipiélago que se han adherido al convenio del Gobierno autonómico con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), por la que se delegan las competencias en la gestión de los procesos selectivos, garantizando una tramitación más homogénea, ágil y coordinada en todo el territorio.

Esta resolución desarrolla lo dispuesto en la Resolución de 20 de octubre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 215, de 30 de octubre, mediante la cual se aprobaron las bases de la tercera convocatoria anual unificada para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en plazas pertenecientes a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo C1, de varios ayuntamientos canarios.

En esta convocatoria, la relación de plazas ofertadas por municipios es la siguiente: 3 Teguise; 6 Tías, 2 Haría; 2 Yaiza y 8 Arrecife (Lanzarote); 5 Antigua (Fuerteventura); 1 San Andrés y Sauces; 1 Fuencaliente y 2 Los Llanos de Aridane (La Palma); 57 Las Palmas de Gran Canaria, 2 Gáldar; 5 Telde 1 San Bartolomé de Tirajana; 6 Agüimes, 3 Arucas, y 5 Santa María de Guía.

Asimismo, 1 Santa Brígida y 1 Valsequillo 1 (Gran Canaria), 17 San Cristóbal de La Laguna; 2 San Juan de La Rambla; 11 Puerto de la Cruz; 2 Arafo; 9 Santa Cruz de Tenerife; 5 Güímar; 8 Los Realejos; 6 Santiago del Teide; 2 Tegueste; 1 Los Silos y 2 La Matanza de Acentejo (Tenerife) y 4 San Sebastián de La Gomera.