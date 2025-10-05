Miles de personas disfrutaron de actividades culturales, música, talleres y gastronomía durante todo el fin de semana

La decimoséptima edición de Plenilunio Santa Cruz concluyó este domingo con una gran respuesta de público y más de un centenar de actividades distribuidas por toda la ciudad. Según el alcalde, José Manuel Bermúdez, el 84 % de los encuestados valoró el evento como bueno o muy bueno, destacando que “las calles de Santa Cruz se han llenado de vida, generando un entorno perfecto para el ocio y el consumo local”.

El fin de semana estuvo cargado de propuestas para vecinos y visitantes, que pudieron disfrutar de conciertos, representaciones teatrales, talleres infantiles y actividades deportivas, además de una amplia oferta gastronómica y comercial. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, resaltó que cientos de miles de familias se acercaron a Santa Cruz a disfrutar de Plenilunio, con especial éxito en la jornada del sábado, que culminó con los conciertos en la plaza Candelaria y la avenida marítima.

Cultura y ocio con alta asistencia

Los espacios culturales recibieron una notable afluencia de público. En el TEA, unas 2.000 personas disfrutaron de las actividades, mientras que más de 2.100 visitaron el Museo Histórico Militar Almeyda. El Palacio de Capitanía acogió a 1.600 visitantes, y la ludoteca de la plaza del Príncipe recibió a más de 1.000 niños y niñas. Las funciones teatralizadas en el Cementerio de San Rafael y San Roque completaron todas sus sesiones, demostrando el interés generado por estas propuestas.

Los asistentes destacaron principalmente el ambiente general del evento y las actividades infantiles (20,9 %), la música en vivo (12,6 %) y la oferta gastronómica (11,1 %), mientras que otros mencionaron las oportunidades de compra en mercadillos y comercios, así como los talleres y actividades programadas.

Éxito del Bono Consumo domingo

Coincidiendo con Plenilunio, se desarrolló la iniciativa Bono Consumo, destinada a fomentar la apertura comercial dominical. Hasta las 12:00 horas se habían vendido 1.755 de los 2.000 bonos disponibles, con un importe canjeado de 43.875 euros en los 37 establecimientos adheridos, confirmando así su impacto positivo en la economía local.

Música, actividades urbanas y talleres

El evento se despidió con actuaciones destacadas en el Palacio de Carta. La Orquesta de Cámara y el Coro Carmen Rosa Zamora ofrecieron un recorrido musical cargado de emociones con clásicos del cine, mientras que el Grupo de Percusión presentó su enérgico Concierto Disco, repasando himnos emblemáticos de las últimas décadas.

Paralelamente, la ciudad disfrutó de actividades en diferentes espacios. En el parque García Sanabria, el Le Good Cosmic Market ofreció charlas, exposiciones, talleres, gastronomía y música en vivo con Juana La Cubana y DJ Luuh. Los parques Bulevar y Plaza del Príncipe mantuvieron actividades infantiles hasta las 20:00 horas, mientras que el pasacalles “Del Cosmos” recorrió las calles Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso. Además, Chicharrock y Chicha Dance ofrecieron talleres y deportes urbanos como surfskate, parkour, street basketball, roller dance y break dance.