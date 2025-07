El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responderá a preguntas sobre la crisis de la vivienda y los recientes casos de violencia de género

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Imagen de Archivo

Este martes 8 de julio tiene lugar el Pleno del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

Así, durante la jornada parlamentaria el presiente de Canarias, Fernando Clavijo, responderá ante el pleno a preguntas sobre los recientes casos de asesinatos machistas, así como a los desafíos en materia de vivienda, entre otras cuestiones.

Fiscalidad diferenciada a las islas verdes

En su primera intervención, Clavijo ha señalado que antes de que finalice julio convocará una reunión para concretar medidas fiscales que aporten una fiscalidad diferenciada a las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro).

En respuesta al diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo sobre cuándo se van a impulsar las soluciones normativas que aporten una fiscalidad diferenciada a las islas verdes, el presidente ha «recogido el guante» para participar en la reunión junto al vicepresidente, Manuel Domínguez.

Curbelo ha reconocido que es una reiteración la pregunta, y ha pedido que se pase de los estudios a las propuestas concretas para el presupuesto del próximo año. Además, el portavoz ha indicado que se pueden adoptar medidas fiscales en el tramo autonómico del IRPF.

El programa ‘Tierra Firme’, sin participación del gobierno central

En otro orden de cuestiones, Clavijo ha lamentado este martes que el gobierno español no participe en el programa ‘Tierra Firme’ del ejecutivo canario, por el que en los dos últimos años 244 jóvenes senegaleses se han incorporado a empresas canarias con implantación en África.

El programa ‘Tierra Firme’ se inició en 2023 como proyecto piloto y por medio del mismo esos 244 jóvenes pueden construir un futuro en su país, ha dicho Fernando Clavijo en el pleno parlamentario en respuesta al diputado del grupo Mixto Raúl Acosta.

El diputado Acosta ha recordado que el programa se inició con un presupuesto de 60.000 euros para que jóvenes senegaleses realizasen prácticas en empresas instaladas en su país. Así, ha manifestado que «más allá de los números» la filosofía de este programa es contribuir a la formación de capital humano en África.

Por su parte, el presidente de Canarias ha comentado que siente mucha pena por no contar con el gobierno español para iniciativas de esta índole, y ha añadido que se aumentará la dotación económica de ‘Tierra Firme’.

Bienestar social, prioridad del Ejecutivo canario

En respuesta al diputado del grupo nacionalista (CC) David Toledo, el presidente de Canarias ha insistido en que su gobierno realiza una política «útil, que escucha a los ciudadanos», y ha recordado que la legislatura comenzó con declaración de emergencias en cuestiones como migración, población, vivienda, agua y energía.

Así, Clavijo ha aseverado que el tercer presupuesto del actual gobierno canario tendrá como prioridades sanidad, educación, servicios sociales y «por supuesto» las políticas relacionadas en bienestar social.

El diputado Toledo ha manifestado que hay dos formas de hacer política, una de ellas la del actual gobierno central con malas praxis y con prórroga de presupuestos, y la del ejecutivo canario de compromiso y planificación presupuestaria.

Casos recientes de violencia machista

Con respecto a la violencia de género, Clavijo ha afirmado en el pleno que el 90% de los recursos del Instituto Canario de Igualdad se destinan a combatir la violencia machista, algo que aún es «poco e insuficiente» pero que, ha advertido, no puede utilizarse «como arma arrojadiza política».

El presidente ha respondido de esta manera al diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista Luis Campos, quien le ha cuestionado por el análisis que efectúa, ante los recientes casos de asesinatos machistas a nivel estatal y en particular en Canarias, de las razones por las que continúa «esta lacra».

Al respecto, Campos ha recriminado a Clavijo el que, en su opinión, en declaraciones pasadas haya atribuido el aumento de casos de violencia machista «a la guerra de Ucrania», a que son casos individuales y a que es una situación estructural en la sociedad.

NC-BC condena las declaraciones de Clavijo

«Son declaraciones vergonzosas e impresentables en un presidente del Gobierno», ha dicho Campos, pues a su juicio esta postura se traduce en un «no podemos hacer nada», por lo que ha pedido a Clavijo que rectifique.

Por su parte, el presidente ha replicado que no va a caer en la tentación de la crispación política y el enfrentamiento por mucho que el diputado de NC-BC «lo intente y lo disfrace para caer en la demagogia más pura y dura». Clavijo ha subrayado que no quiere que se reproduzca en Canarias «el espectáculo lamentable de Madrid» y ha advertido de que quienes se quejan de la llegada de la ultraderecha olvidan que en parte se debe «al fracaso de los que se dicen de izquierda».

Al respecto, ha recriminado que en 2021 se aprobó la creación de oficinas para las víctimas de violencia sexual y el entonces Gobierno progresista «no hizo nada», por lo que ha sido el actual Ejecutivo el que ha comenzado a ponerlas en marcha en todas las islas, próximamente con la apertura de la correspondiente a El Hierro.

Vox insiste sobre la investigación de tierras raras

El diputado de Vox Nicasio Galván ha señalado en el Parlamento regional que, en relación a las tierras raras, «no podemos no investigar, no podemos no saber», a lo que el presidente de Canarias ha enfatizado que no lo va a permitir ni en Fuerteventura ni en el resto de islas. Así, el presidente autonómico ha respondido de esta manera al diputado de Vox, quien le ha cuestionado por si el Gobierno regional tiene alguna estrategia en lo referente a las tierras raras que hay en Canarias.

Al respecto, Galván ha indicado que los sondeos consistirían en utilizar drones y en mover lo equivalente a un metro cuadrado de tierra, y saber si hay tierras raras sería «un paso importante para sacar a Canarias de muchos problemas«, diversificar su economía y crear empleo de calidad.

Clavijo ha respondido en tono irónico a Galván con el argumento de que «para los que no estamos a su nivel intelectual, no somos tan brillantes ni podemos predecir el futuro dado mi escaso nivel intelectual le digo que no vamos a permitir eso en Fuerteventura y en Canarias».

Galván se ha preguntado si el presidente le estaba respondiendo en serio cuando se está hablando de investigar «para saber lo que tenemos y una vez se sepa, decir sí o no a la explotación», y ha concluido con una petición de no caer «en este tipo de boberías».

(Habrá ampliación)