Este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias comparece el presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias este miércoles. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a la propuesta de quita de la deuda de autonomías que plantea el Gobierno de España.

Continúa la celebración del pleno del Parlamento de Canarias, el primero tras la reanudación de sesiones tras el verano / Parlamento de Canarias

La propuesta del Gobierno central, en el caso de Canarias, de la quita de la deuda de autonomías superaría los 3.200 millones de euros.

Fernando Clavijo explicará hoy la posición del ejecutivo sobre la propuesta planteada por el Gobierno de España sobre la deuda de las autonomías. En la primera sesión ya se pronunció en la sesión de este martes el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Para Domínguez la condonación de la deuda «es el timo de la estampita» y el «único objetivo» de la quita es beneficiar a Cataluña.

Otros temas que los grupos parlamentarios abordarán durante la sesión de este miércoles son los datos del turismo en Canarias y la presencia del barco de Open Arms en Canarias.

Te puede interesar: