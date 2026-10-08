La poeta Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura

La Academia Sueca reconoce la trayectoria de la poeta y ensayista de 76 años Anne Carson por su capacidad para combinar la tradición clásica con nuevas formas de expresión literaria

La escritora canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca ha anunciado este jueves, 8 de octubre, su decisión de reconocer la trayectoria de la poeta, ensayista y traductora de 76 años. El jurado ha destacado su capacidad para renovar la literatura contemporánea a partir de la tradición clásica.

Anne Carson, poeta canadiense ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

La institución ha distinguido a Carson por su obra «audaz e inventiva» que, mediante un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea. La autora combina poesía, narrativa, ensayo y traducción en una producción literaria que rompe con las fronteras tradicionales entre géneros.

Anne Carson, una de las voces más originales de la literatura contemporánea

Nacida en Toronto en 1950, Anne Carson ha desarrollado una trayectoria vinculada a la literatura y la filología clásica. Su conocimiento de la cultura griega y latina ocupa un lugar central en sus obras, que reinterpretan personajes y mitos antiguos desde una perspectiva contemporánea.

Entre sus publicaciones más destacadas figuran Autobiografía de Rojo (1998), La belleza del marido (2001) y Nox (2010). En ellas aborda cuestiones como el amor, la pérdida, el deseo y la identidad mediante una escritura que combina distintos registros y recursos narrativos.

Además de su producción literaria, Carson ha traducido obras de autores clásicos como Safo, Sófocles y Eurípides. También ha participado en proyectos de teatro, ópera y otras disciplinas artísticas.

Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020

El Nobel se suma a otros reconocimientos internacionales que ha recibido la escritora canadiense. En 2020 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que distinguió su aportación a la literatura y su capacidad para explorar nuevas formas de expresión.

Carson se convierte así en la segunda escritora canadiense que recibe el Nobel de Literatura, después de Alice Munro, galardonada en 2013. La autora sucede al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador de la edición de 2025.

Un premio dotado con 12 millones de coronas suecas

El Premio Nobel de Literatura 2026 cuenta con una dotación económica de 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1,1 millones de euros. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

La escritora recibió la noticia mientras se encontraba en Islandia. Según explicó Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, Carson mostró su sorpresa cuando le comunicaron que había sido elegida ganadora del prestigioso galardón