La policía pide ayuda para encontrar a dos mujeres en Canarias

Desde la Policía Nacional se pide colaboración ciudadana para dar con el paradero de dos mujeres desaparecidas en Las palmas de Gran Canaria en las últimas semanas

La Policía Nacional necesita la colaboración ciudadana para encontrar a dos mujeres desaparecidas en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, han pedido la difusión de la imagen y datos de ambas, a las que se les perdió la pista en las últimas semanas.

Desaparecidas en Las Palmas de Gran Canaria entre febrero y marzo de 2026



Feliciana T. E.

Una de las mujeres a las que se les sigue el rastro en Feliciana T. E. Tiene 75 años y no se sabe nada de ella desde el pasado 13 de marzo. Se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria y como descripción física se aporta que tiene una altura de 190 cm, ojos de color marrón y pelo largo canoso.



Feliciana, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria el 13 de marzo de 2026

Fabiola B. S.

La otra mujer a la que se busca es Fabiola B. S. Tiene 60 años y está desaparecida desde el pasado 25 de febrero. En su caso, también dejó de comunicarse en Las Palmas de Gran Canaria y su descripción es la de una mujer de 160 cm, ojos marrones y pelo negro.

Si dispone de información, puede aportarla llamando al 091.

Eva Fabiola, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de febrero de 2026

La rápida y amplia difusión a través de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales resulta fundamental para aumentar las posibilidades de localización. La experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones.