La Policía Nacional desarticula un punto negro de venta de droga en El Tablero

Agentes La Policía Nacional ha desarticulado un punto negro de venta de droga ubicado en El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tras culminar una investigación desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas.

La investigación se inició tras numerosas quejas vecinales recibidas durante los últimos meses, en las que los residentes denunciaban un incesante trasiego de personas hacia un domicilio del barrio, así como episodios violentos protagonizados por sus moradores, lo que estaba generando una creciente alarma social en la zona.

Las vigilancias discretas y actuaciones policiales permitieron confirmar que el inmueble funcionaba como centro de operaciones para la distribución de sustancias estupefacientes, empleándose además para ocultar, manipular y preparar la droga destinada a la venta.

Detención de tres personas

En la madrugada del 24 de noviembre, y en cumplimiento de un mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes accedieron al domicilio, donde procedieron a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, que se encontraban en el interior.

Durante el registro, los agentes intervinieron cocaína, metanfetamina, hachís y marihuana, además de diversas armas blancas, material destinado a la dosificación y pesaje de la droga y múltiples objetos cuya procedencia podría ser ilícita.

Con esta actuación policial, la Policía Nacional da respuesta al malestar vecinal existente en El Tablero y desarticula un punto de venta de droga que venía afectando de forma directa a la seguridad y convivencia del barrio.