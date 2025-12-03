Entre septiembre y noviembre, la Policía Nacional ha llegado a desmantelar cuatro puntos de venta de droga en Arrecife

La Policía Nacional desmantela cuatro puntos de venta de droga en Arrecife

La Policía Nacional ha desmantelado cuatro puntos de venta de droga en Arrecife durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en el marco de un dispositivo continuado contra el tráfico de estupefacientes a pequeña escala. Las intervenciones, realizadas en distintas zonas de la capital conejera, han permitido la detención de cuatro personas y la incautación de hachís, cocaína, pastillas y dinero en efectivo procedente de la venta directa.

Intervenciones

La primera actuación se llevó a cabo el 12 de septiembre en la zona del Parque de la Vega, donde se detuvo a una persona implicada en un punto de venta activo. En el registro se intervinieron dosis de hachís preparadas para su distribución, así como dinero en efectivo fruto de varias transacciones ilícitas.

El 7 de octubre se realizó la segunda intervención en el entorno de la calle Charif, donde los agentes detuvieron a un varón que portaba una cantidad significativa de cocaína y pastillas supuestamente destinadas a la venta al menudeo, además de una suma considerable de dinero en metálico.

La tercera operación tuvo lugar el 27 de octubre en las inmediaciones del Parque de Altavista. Durante la actuación se detuvo a un varón que distribuía distintas sustancias desde un vehículo, interviniéndose dinero en efectivo y dosis de cocaína, hachís y marihuana ya preparadas para su venta.

La intervención más reciente se produjo el 25 de noviembre en la zona del Parque de Argana. En esta ocasión, fue detenido otro varón que distribuía pastillas, hachís y cocaína en dosis fraccionadas, encontrándose igualmente dinero en efectivo y material utilizado para la preparación y manipulación de las sustancias.