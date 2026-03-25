Los agentes detienen a dos responsables por vulnerar los derechos de ciudadanos extranjeros en Lanzarote

La Policía Nacional detuvo este miércoles a dos personas en Arrecife durante la operación «Ceviche». Los arrestados gestionaban un taller de soldadura ilegal donde explotaban a tres trabajadores sin documentación. La intervención policial permite desarticular un negocio que ignoraba cualquier medida de seguridad laboral.

La Policía Nacional desmantela un taller clandestino con trabajadores explotados en Arrecife / Policía Nacional

La investigación comenzó a principios de febrero gracias a la ayuda de los ciudadanos. Los vecinos alertaron sobre la posible presencia de operarios en situación irregular en el local. Los investigadores confirmaron las sospechas tras vigilar el establecimiento durante su horario de actividad.

Inspección sorpresa en el interior

Posteriormente, los agentes de la Jefatura Superior de Canarias realizaron una inspección sorpresa en el interior. En ese momento identificaron a tres personas de origen extranjero sin permiso de residencia. Los empleados realizaban tareas de soldadura sin utilizar equipos de protección obligatorios.

Además, los funcionarios descubrieron zonas habilitadas para dormir con varias camas dentro del negocio. Este hallazgo evidencia la extrema precariedad y la falta de dignidad de los trabajadores. La empresa funcionaba de forma clandestina para ocultar estas graves vulneraciones laborales.

Consecuencias penales y administrativas

El operativo policial culminó con la detención inmediata de los dos presuntos responsables. La policía imputa a los arrestados delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Actualmente, ambos detenidos ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial.

Por otra parte, la Policía Nacional remitió los hechos a la Inspección de Trabajo. Este organismo evaluará las sanciones administrativas por la ausencia de seguridad social y prevención. Las autoridades mantienen su compromiso firme contra cualquier forma de explotación laboral.