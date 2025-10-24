Los detenidos son un hombre y a una mujer de 44 y 41 años que son los presuntos autores de ocho robos con fuerza en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer de 44 y 41 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de ocho robos con fuerza cometidos en diferentes estaciones de servicio de los municipios de Adeje y Arona, en el sur de Tenerife.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse cuatro robos con fuerza en gasolineras de similares características ocurridos durante el mes de septiembre. Los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos autores, quienes cometían los delitos utilizando diferentes vehículos, tanto de particulares como de alquiler, los cuales adquirían a través de un tercer implicado que los alquilaba a su nombre y se los cedía expresamente para llevar a cabo los robos.

El modus operandi utilizado era similar en todos los casos: la mujer estacionaba el vehículo en la zona de lavado aparentando normalidad, mientras el hombre forzaba el cajetín recaudador de la máquina, sustrayendo todo el dinero del interior