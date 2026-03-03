El operativo policial desplegado durante las fiestas capitalinas se salda con la tramitación de más de 400 actas por drogas y armas

El operativo policial se desarrolló en Las Palmas de Gran Canaria entre el 23 de enero y el 1 de marzo. El objetivo principal de esta intervención ha sido garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y preservar la seguridad ciudadana ante la elevada concentración de personas en las calles.

Los agentes combinaron la prevención en eventos multitudinarios con la atención ciudadana, realizando más de una veintena de servicios humanitarios.

Prevención en los principales eventos

Durante las semanas que ha durado la celebración, se ha desplegado un amplio operativo en los principales escenarios de la fiesta.

Las autoridades han reforzado la presencia preventiva en las zonas que registraron una mayor afluencia de asistentes y en los eventos más multitudinarios.

Esta vigilancia policial se intensificó especialmente durante la celebración de la Gran Cabalgata y en las principales verbenas del Carnaval.

Más de 400 actas por drogas y armas

Como resultado de los controles preventivos desplegados en puntos estratégicos de la capital grancanaria, los agentes procedieron a identificar a un total de 1.291 personas. En el transcurso del dispositivo, las fuerzas de seguridad levantaron 430 actas relacionadas con la tenencia o el consumo de sustancias estupefacientes.

Asimismo, se tramitaron otras 14 actas por intervención de armas, aplicando de forma estricta la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana. En el marco de este operativo especial, la Policía Nacional practicó un total de 20 detenciones por distintos hechos delictivos.

Los arrestos estuvieron motivados, entre otros ilícitos penales, por delitos vinculados al tráfico de drogas y a los robos con violencia.

Asistencia ciudadana y coordinación institucional

Más allá de la persecución del delito, los agentes también llevaron a cabo 23 servicios humanitarios a lo largo de las fiestas. Esta cifra demuestra el carácter integral del dispositivo policial, que combinó la labor preventiva frente al delito con la atención directa y el auxilio a los ciudadanos.

El éxito de este amplio despliegue de seguridad ciudadana contó con la estrecha colaboración de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Tras el balance final, la Policía Nacional ha valorado positivamente el comportamiento general mostrado por la ciudadanía y ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos y libertades en eventos de gran afluencia.