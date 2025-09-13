ES NOTICIA

Hallan el cuerpo de una joven en Los Realejos

RTVC / EFE
El cuerpo de una mujer de 19 años ha sido hallado en Los Realejos, en Tenerife, y la Policía Nacional investiga lo sucedido

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer, cuyo cuerpo ha sido encontrado en la mañana de este sábado sin vida en Los Realejos (Tenerife).

Por el momento se desconoce el motivo del fallecimiento, según ha informado la Policía Nacional a EFE. No confirman que el cadáver se encontrara en el interior de una casa, como publica «El Día».

Tampoco hay detenidos relacionados con la muerte de esta mujer, de 19 años, según informa dicho periódico.

