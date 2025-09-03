Un estudio ha determinado que el polvo de una planta de áridos amenaza el yacimiento arqueológico de Cueva Tiznada en La Palma

RTVC.

Un reciente estudio alerta sobre la posible afectación de la Cueva Tiznada, yacimiento arqueológico de gran relevancia en La Palma, debido al polvo generado por una planta de áridos cercana.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias realizó una inspección en el yacimiento tras la solicitud del Cabildo de La Palma para evaluar su estado de conservación y el impacto de la actividad industrial en la zona. El informe concluye que la planta de Áridos El Riachuelo S.A.U., situada en El Paso, provoca que el polvo del procesamiento de áridos llegue hasta la repisa y la boca de la cueva.

Imagen de la planta de áridos

La afección se ve favorecida por la orientación este del yacimiento y la incidencia de los vientos alisios, que transportan las partículas hacia el interior de la cueva. El estudio alerta que este fenómeno puede comprometer la conservación del sitio, poniendo en riesgo elementos arqueológicos de valor histórico y cultural.