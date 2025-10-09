Francisco Atta (ASBA) se enfrenta a un cambio de gobierno tras cuatro legislaturas al frente del municipio

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, de ASBA, podría perder la alcaldía tras el acuerdo del PSOE local de respaldar una moción de censura presentada por la oposición. La decisión fue adoptada este miércoles en una asamblea extraordinaria de los socialistas, que justifican su apoyo por “responsabilidad política” y ante lo que consideran una situación institucional insostenible en el Ayuntamiento.

Informan: Verónica Hernández / Elena Pulido

La iniciativa, impulsada por cuatro concejales de ASAVA, uno de Por Valsequillo y la exedil de ASBA que dimitió en noviembre, contaría ahora con el respaldo de los dos concejales socialistas, sumando siete votos frente a los seis del grupo de gobierno, formado por ASBA y Coalición Canaria.

Posible reconfiguración del gobierno local

De prosperar, la moción supondría el fin de cuatro legislaturas consecutivas de Atta como alcalde, un referente político en el municipio desde hace más de una década. La nueva mayoría podría abrir paso a un cambio en el liderazgo municipal y a una reconfiguración del pacto local.

El PSOE de Valsequillo sostiene que su decisión responde al “deterioro institucional del Ayuntamiento y la parálisis de la gestión”. Asegura que su apoyo busca “restaurar la normalidad democrática” en la corporación.

Si la moción de censura prospera, sería la cuarta en Gran Canaria en lo que va de mandato, tras las registradas en Agaete, Santa María de Guía y San Mateo.