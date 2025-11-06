Tras el último informe de la UCO, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anuncia que pedirán otra comparecencia del ministro

El PP pedirá la cuarta comparecencia de Torres en la comisión de investigación del caso Koldo. Fotografía: EP

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, será citado nuevamente por el PP para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El PP, tras conocer el último informe de la UCO, citará al ministro Torres por cuarta vez para abordar este asunto.

Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. La portavoz popular ha señalado que Torres «mintió» en las tres comparecencias anteriores. García recuerda que el ministro declaró que no ordenó la compra de mascarillas a la trama del comisionista Víctor de Aldama y que no tuvo relación con él.

Las anteriores comparecencias de Ángel Víctor Torres en la comisión Koldo fueron los días 28 de noviembre de 2024, 21 de enero y 6 de marzo de 2025. En la última comparecencia, el ministro mostró una fotocopia del único whatsapp que le envió De Aldama en 2020. Un mensaje al que el ministro aseguró que nunca respondió. En la comparecencia de prensa que Torres ofreció este pasado martes, subrayó que el nuevo informe de la UCO deja en evidencia que solo existió ese mensaje.

El PP anuncia más citaciones

Alicia García informó que su partido también pedirá una nueva comparecencia de Antonio Olivera, exdirector del Servicio Canario de Salud. Los populares también citarán a la jefa del servicio de contratación y asuntos generales de salud del Gobierno de Canarias, Salomé Ballesteros. García apunta que Ballesteros también está «señalada» por la UCO.

El PP también anunció otras citaciones como la de Pedro Luis Egea, quien fue tesorero de la asociación Bancal de Rosas, que ayudó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Por otro lado, Francisco Martín Aguirre, quien ahora ejerce de delegado del Gobierno en Madrid, también será llamado a comparecer.