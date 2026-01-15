El precio del alquiler en Canarias subió un 12,8 % en 2025

Estas cifras proceden del portal Fotocasa y sitúan a las islas por encima de la media nacional
El precio de la vivienda en alquiler tuvo un incremento anual del 12,8 % en Canarias al cerrar 2025, mientras que la subida media a nivel nacional fue del 6,9 %, hasta los 14,21 euros/m2 al mes, según datos aportados por el portal inmobiliario Fotocasa.
Con el incremento de este último año, la vivienda en alquiler encadena cuatro ejercicios al alza tras la caída registrada en 2021 del 3,6 %, según señaló el portal en un comunicado.
Incremento en toda España
A cierre de 2025, los mayores incrementos a nivel nacional y por comunidades autónomas se dieron en la Castilla-La Mancha con 19,8 %, Canarias con 12,8 % y Cataluña con 11,5 %.
En cuanto a la media nacional (14,21 euros/m² al mes), cinco comunidades se mantuvieron por encima: Madrid (43 %), Cataluña (41 %), Baleares (32 %), País Vasco (24 %) y Canarias (7 %).
Finalmente, Madrid fue la comunidad más cara para alquilar con 20,3 euros/m² al mes, mientras que Cataluña, con 20,02 euros/m² al mes, ocupó el segundo lugar, seguida de Baleares con 18,69 euros/m² al mes.