Estas cifras proceden del portal Fotocasa y sitúan a las islas por encima de la media nacional

El precio de la vivienda en alquiler tuvo un incremento anual del 12,8 % en Canarias al cerrar 2025, mientras que la subida media a nivel nacional fue del 6,9 %, hasta los 14,21 euros/m2 al mes, según datos aportados por el portal inmobiliario Fotocasa.

El precio del alquiler en Canarias subió un 12,8 % en 2025/ Archivo RTVC

Con el incremento de este último año, la vivienda en alquiler encadena cuatro ejercicios al alza tras la caída registrada en 2021 del 3,6 %, según señaló el portal en un comunicado.

Incremento en toda España

A cierre de 2025, los mayores incrementos a nivel nacional y por comunidades autónomas se dieron en la Castilla-La Mancha con 19,8 %, Canarias con 12,8 % y Cataluña con 11,5 %.

En cuanto a la media nacional (14,21 euros/m² al mes), cinco comunidades se mantuvieron por encima: Madrid (43 %), Cataluña (41 %), Baleares (32 %), País Vasco (24 %) y Canarias (7 %).

Finalmente, Madrid fue la comunidad más cara para alquilar con 20,3 euros/m² al mes, mientras que Cataluña, con 20,02 euros/m² al mes, ocupó el segundo lugar, seguida de Baleares con 18,69 euros/m² al mes.