Preocupación en el Gobierno de Canarias por el repunte en la llegada de pateras y la presión sobre la red de acogida

La consejera Candelaria Delgado advierte de que el aumento de menores migrantes y el lento ritmo de derivaciones amenazan con colapsar los centros de Canarias.

Entrevista íntegra a Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, en La Radio Canaria.

La consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha expresado este martes en declaraciones a De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, su preocupación por el aumento en la llegada de embarcaciones con personas migrantes, especialmente menores no acompañados, y el impacto que este repunte está teniendo en la red de acogida del Archipiélago.

“El actual ritmo en las derivaciones, unido a la cantidad de menores que están llegando estos días, no permite destensar el sistema”, ha aseverado Delgado en la Radio Pública.

Según la consejera, en las tres últimas pateras que han arribado a las Islas han llegado prácticamente el mismo número de menores que los trasladados a la Península en las últimas semanas, lo que impide aliviar la presión sobre los recursos de acogida.

“O el Estado se pone las pilas, o seguiremos colapsados”

Delgado ha urgido al Estado a acelerar las derivaciones de menores a la Península y aplicar con mayor agilidad el Real Decreto Ley que regula los traslados entre comunidades autónomas.

“Los centros siguen tensados y sigue habiendo hacinamiento. O el Estado se pone las pilas y empieza a tramitar todo el Real Decreto Ley y a trasladar a los menores con derecho a asilo, o seguiremos colapsados permanentemente”, ha afirmado.

Delgado: «Los centros siguen tensados y sigue habiendo hacinamiento»

La consejera ha adelantado que en el próximo Comité Interadministrativo volverá a insistir en la necesidad de actuar con urgencia y ha calificado de “tomadura de pelo” la situación actual, especialmente tras las recientes declaraciones de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien ha asegurado que Canarias no está remitiendo los expedientes necesarios para las derivaciones.

“Si mis centros siguen colapsados, si no tengo más recursos donde abrirlos… ¿Qué hago con esos niños y niñas? Es una cuestión en la que volveré a insistir porque parece que nos están tomando el pelo”, ha expresado Delgado.

Delgado: «Si no tengo más recursos donde abrirlos… ¿Qué hago con esos niños y niñas?»

Preocupación en el Gobierno de Canarias por el repunte en la llegada de pateras y la presión sobre la red de acogida / Foto: La Radio Canaria.

Expedientes preparados para derivaciones expré

Candelaria Delgado ha defendido la gestión del Gobierno de Canarias, subrayando que los expedientes de 87 menores ya están listos para su derivación exprés. Considera que no es “de recibo” poner en duda la actuación del Ejecutivo canario y reivindicó que la comunidad autónoma ha actuado con total lealtad al Estado.