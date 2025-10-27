El I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria se disputará en el Gran Canaria Tennis Center con un centenar de tenistas de treinta países

La presentación del I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria

Si el pasado mes de julio fue el turno del torneo femenino, algo más de tres meses después el Gran Canaria Tenis & Pádel Center se vuelve a engalanar para acoger la presentación del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se disputará del 10 al 16 de noviembre, en las instalaciones del club capitalino.

La versión masculina de uno de los mejores torneos del panorama internacional, valedero para el ránking WTA, contará con la participación de cerca de casi cien raquetas de más de treinta países del mundo. Las jóvenes promesas derrocharán talento, esfuerzo y competitividad para conquistar el torneo que alzará el telón con la fase pre-previa, una previa posterior y el decisivo cuadro final hasta las finales del domingo, 16 de noviembre.

El tenis canario será protagonista

Gran Canaria será, de nuevo, el escaparate perfecto para disfrutar de brillantes tenistas de categoría absoluta, entre los que destaca la tradicional armada canaria formada por una treintena de raquetas que aspiran a llegar a la ronda final.

De hecho, el grancanario Darío Ortega está clasificado directamente para el cuadro final, gracias a un “wild card” de la organización, por lo que la representación canaria en la fase decisiva está garantizada.

El favorito número uno para adjudicarse el torneo es el tenista español, Nicolás Sánchez. Otras tres raquetas nacionales están incluidas en el Top 10 de candidatos para ganar: Max Alcalá (5), Oriol Roca (6) y Alex Martí (7).

El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria repartirá quince mil dólares en premios y estará abierto a todo el que quiera vivir de cerca un evento que promete espectáculo y emociones fuertes en medio de un clima de respeto, compañerismo y juego limpio.

Declaraciones de los representantes en la presentación

La directora del ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria, Susan Sananes, enfatizó en la importancia de “acercar el tenis canario a los torneos internacionales con lo que implica de reducción de gastos y cercanía. Contamos con buenos jugadores que pondrán alto el listón en un evento importante, llamativo y que será maravilloso de jugar y de disfrutar por parte de los espectadores”.

Por su lado, la gerente de la Federación Canaria de Tenis, Candela Garrido, expresó su satisfacción por la oportunidad real que se le presenta al tenis canario en un torneo de primer nivel: “Es un gran motivo de orgullo, no solo participar en una cita de esta envergadura, sino poder demostrar que Canarias está sobradamente preparada para organizar eventos de estas dimensiones”.

Por último, el tenista tinerfeño Jorge Cámara se mostró entusiasmado con la idea de estrenarse en su tierra: “Es un placer jugar con nuestros familiares y amigos cerca y animándonos y eso es gracias a torneos como éste. Para mí va a significar una gran experiencia personal poder compartir pista, opiniones y amistad con todos los participantes”, explicó.

El I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de tenis y de las marcas privadas Hidramar Group, Aguas de Teror, MotorArisa y Wilson.