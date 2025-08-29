ES NOTICIA

AUCHON, un programa que busca potenciar la cohabitabilidad intergeneracional en Canarias

Redacción RTVC

El programa AUCHON pretende luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores a la par que resolver los problemas habitacionales de jóvenes y familias monomarentales

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia de Canarias, Candelaria Delgado, acompañada por la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, presentan este viernes el programa AUCHON.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo con el fin de luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores a la par que ayuda a resolver los problemas habitacionales de la población joven y las familias monomarentales.

Así, a las 9:30 horas tiene previsto el acto de presentación en el Edificio El Cabo en Santa Cruz de Tenerife.

