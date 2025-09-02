El jugador estadounidense es una de las cuatro incorporaciones de La Laguna Tenerife

El jugador estadounidense Wesley Van Beck declaró este martes en su presentación como nuevo jugador de La Laguna Tenerife que cree que puede “encajar bien en el estilo de juego del equipo” y aportar sus cualidades a los sistemas ofensivos de Txus Vidorreta.

Van Beck: “Creo que puedo encajar bien en el estilo de juego del equipo” / Imagen de La Laguna Tenerife

El exterior aseguró que si juegas en Europa “tienes en el radar a La Laguna Tenerife” no sólo por “sus éxitos en los últimos años” sino por su forma de mover la pelota y sus movimientos ofensivos en la pista.

Mejora y tiro exterior

Van Beck señaló que se está adaptando a los sistemas poco a poco ya que se trata de un equipo con un nivel de IQ “muy alto” y precisamente, espera que esta forma de jugar al baloncesto le ayude a mejorar.

Sin embargo, el jugador dejo claro que este año busca mejorar en todos los apartados que están “fuera de la hoja de estadísticas” como “leer el juego, entender situaciones o convertirse en un líder”.

Según explicó el alero, Vidorreta ha adaptado los sistemas que antes finalizaban jugadores como Sasu Salin o David Kramer para él, si bien, “no quiere comparaciones” ya que viene a ser él mismo.

“Ellos son grandes tiradores y yo también puedo ayudar en los tiros, Vidorreta cree que puedo encajar en su estilo ofensivo por mi toma de decisiones después de bloqueo directo”, ha dicho.

Además de la amenaza exterior, Van Beck quiere aportar “en defensa, en energía o animando al grupo, lo que sea que el equipo necesite cada noche para obtener la victoria”.

Competir al máximo nivel europeo

Por otro lado, el estadounidense se siente “preparado” para debutar en Liga Endesa, una competición que la ha considerado “la mejor de Europa”.

“Tuve la oportunidad de jugar contra algunos equipos de España cuando estuve en Alemania como Zaragoza, Unicaja o el propio Tenerife y fueron buenas experiencias para mí para ver dónde está mi juego con respecto a la ACB, creo que puedo competir y ayudar al equipo”, apuntó.

Van Beck consideró que es normal “tener expectativas altas” después de la gran temporada del curso pasado, no obstante cree que hay que ir poco a poco aprendiendo los sistemas e incorporando a los nuevos.

En cuanto a su adaptación, el jugador aseguró que el club le ha acogido “con los brazos abiertos” y que, de momento, sólo ha recibido cosas positivas tanto de sus compañeros como de la isla.