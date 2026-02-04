Presentado el Plan de respaldo Autónomos

El vicepresidente de Canarias ha presentado en Lanzarote el Plan de Respaldo a los Autónomos



Manuel Domínguez ha presentado a los representantes de la asociación de Comercios y Empresario de Lanzarote el balance de lo ejecutado hasta ahora.

Manuel Domínguez ha hecho balance de lo ejecutado hasta ahora en cuanto al plan de respaldo autónomos, como los 3 millones de euros de la Cuota Cero, de los cuales se ha beneficiado 3600 empresarios o las medidas que se pondrán en marcha entre las cuales destacan la cobertura de 60 días de baja por maternidad o las ayudas a autónomos que tienen hijos con discapacidad.

También se han señalado medidas fiscales que próximamente entrarán en vigor.

Ayudas en los préstamos de autónomos

Uno de los principales objetivos es ayudar a sufragar el tipo de interés de los préstamos que soliciten los autónomos. Domínguez ha comentado que los préstamos que ya están avalados por Aval Canarias también un anticipo al pago de dos puntos del total del préstamo que hayan solicitado.