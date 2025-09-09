La undécima edición del festival contará con actividades lúdicas, deportivas y culturales

La undécima edición de la feria ‘Arucas y el mar’ presentó este martes su programa de actividades lúdicas, deportivas y culturales que se celebrarán en el municipio grancanario desde el 13 al 30 de septiembre.

Presentan el programa de la feria ‘Arucas y el Mar’ para poner en valor sus costas / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Esta feria busca la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente, sobre todo, en la zona de costa de esta localidad. ‘Arucas y el mar’ cuenta con una subvención de la Vicepresidencia del Cabildo a través del programa Arucas en Acción.

Todo tipo de eventos y actividades

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, junto al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, presentaron esta feria destacando el valor lúdico y educativo de este tipo de eventos.

“Se trata de una experiencia realmente importante porque las costas no dejan de ser el lugar donde vivimos, donde practicamos nuestro ocio, donde muchas veces, incluso, tenemos actividades económicas que dependen de ella», aseguró Hidalgo.

«El fin de semana del 20 y 21 de septiembre son los días principales en los que se concentran mayor número de actividades lúdicas, deportivas y culturales y la feria propiamente dicha, desde esta semana se están organizando ya todo tipo de iniciativas», aseguró por su parte el concejal de Deportes, Medio Ambiente y Playas, José María González, también presente en el acto.

El sábado 20 se concentran la mayoría de las actividades deportivas, con exhibiciones de surf, bodyboard, lucha canaria y un bautismo de buceo que se desarrollarán en El Puertillo, San Andrés, Los Charcones o Bocabarranco.

El domingo 21 se celebrará la feria con stands informativos y talleres infantiles en el paseo marítimo de Los Charcones, que estará precedida de una limpieza solidaria a lo largo de varios kilómetros del litoral del municipio.

Finalmente, otro de los puntos fuertes de esta feria, el sábado 27, será la travesía a nado entre El Puertillo y Los Charcones.