Debate en el Parlamento de los Presupuestos 2026 de la Comunidad Autónoma

Redacción RTVC

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año llegan al Parlamento de Canarias para su debate final y aprobación

Interior del hemiciclo del Parlamento de Canarias. Imagen Parlamento de Canarias

El pleno del Parlamento de Canarias debate para su aprobación el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que ascienden a 12.491 millones de euros.

Pese a la «incertidumbre» generada por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los objetivos de estabilidad presupuestaria, el presupuesto canario se orienta al gasto social, con la incorporación de la vivienda como objetivo estratégico, y el fomento de la ‘transición verde’, según destaca el Ejecutivo autonómico.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el proyecto de ley el 22 de octubre y el 30 de ese mes se entregó a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, para comenzar su trámite parlamentario.

