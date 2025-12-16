Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año llegan al Parlamento de Canarias para su debate final y aprobación
El pleno del Parlamento de Canarias debate para su aprobación el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que ascienden a 12.491 millones de euros.
Pese a la «incertidumbre» generada por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los objetivos de estabilidad presupuestaria, el presupuesto canario se orienta al gasto social, con la incorporación de la vivienda como objetivo estratégico, y el fomento de la ‘transición verde’, según destaca el Ejecutivo autonómico.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el proyecto de ley el 22 de octubre y el 30 de ese mes se entregó a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, para comenzar su trámite parlamentario.